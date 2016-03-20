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ضبط 3 قطع سلاح و11 طربة حشيش وفحص 39 شقة مفروشة بحملة أمنية بالإسكندرية

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ضبط 3 قطع سلاح و11 طربة حشيش وفحص 39 شقة مفروشة بحملة أمنية بالإسكندرية ضبط 3 قطع سلاح و11 طربة حشيش وفحص 39 شقة مفروشة بحملة أمنية بالإسكندرية
شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 3 قضايا سلاح نارى تشتمل على 3 فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة تم ضبط 9 قضايا اتجار فى مخدر الحشيش بعدد 11طربة تزن حوالى 2.740 كجم.

وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى الأقراص المخدرة، تم ضبط 11 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة بإجمالى "2540" قرصا، وفى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء، تم ضبط 44 قضية إحراز سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط المتهمين سياسيا تم فحص 39 شقة مفروشة، وفحص 4 فنادق، بالإضافة إلى 30 شقة يقيم بها العرب والأجانب تم فحصها وضبط شخص "ليبى الجنسية" لمخالفته قواعد الإقامة، وضبط 5 قضايا للإناث بالطريق العام، و854 هارب من أحكام قضائية، بالإضافة إلى 1624 مخالفة مرورية متنوعة.


>- ضبط خارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بالإسكندرية

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