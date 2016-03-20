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عادل امام يتسبب في احراج المذيعة على الهواء ويحكي اسباب اجباره لشخص على خلع البنطلون في الشارع

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عادل امام يتسبب في احراج المذيعة على الهواء ويحكي اسباب اجباره لشخص على خلع البنطلون في الشارع عادل امام يتسبب في احراج المذيعة على الهواء ويحكي اسباب اجباره لشخص على خلع البنطلون في الشارع

قام الفنان القدير ” عادل امام ” بالتحدث عن الكثير من الادوار التى قام بادائها ولكن تحدث في هذا البرنامج ” YES IAM FAMOUS ” المذاع على فضائية ام بي سي عن كيف ساهم في بناء الشخصية قبل تقديمها للجمهور وكان من اهم الشخصيات التى قدمها الفنان عادل امام وتعتبر علامة في السينما المصرية هة دوره في فيلم ” الهلفوت ” .
وتحدث الزعيم عادل امام مع الاعلامية ” منى الشرقاوي ” عن اسهاماته في بناء الشخصية موضحا انه هو من قام بتاليف ذلك الصوت وعلى الرغم من معارضة المخرج لتادية مشاهد الفيلم بهذا الصوت نظرا لكونه صوت كوميدي إلى حد كبير وان كثير من مشاهد الفيلم تتمتع بادوار درامية وجديه إلا ان الزعيم استطاع في النهاية اقناع المخرج باداء الشخصيه بهذا الصوت وحقق نجاحا واسع النطاق .
وعن الملابس الخاصة بالشخصيه علق قائلا رفض تماما ان يحضر لي احد الملابس كباقي الفنانين فانا احب ان اختار ملابس الشخصية بنفسي ومن المستحيل ان اقنع الجمهور باداء الشخصيه بملابس جديده حتى لو تم ترقيعها .
ثم عقب قائلا القميص المستخدم من الدور قمت باستاجارة من محل ملابس كنت استاجر منه الملابس القديمة ايام الجامعة في اداء بعض الادوار على مسرح الجامعة , اما الحذاء فهو حذاء الجيش ولكنت بعد ان قمت بنزع الرباط الخاص به .
اما النطلون فله قصه غريبه وهي اننى لم اجد بنطلون مناسب للشخصيه حتى اليوم السابق للتصوير  ولكن عند مروري انا والمساعد الخاص بي ” سند ” وجت شابا يرتدي بنطلون يلعب الكره في الشارع وعندها توجهت إليه وابرمت معه صفقه ان اعطيه 50 جنية واخذ البنطال وهذا ما حدث بالفعل قام الشاب بخلع بنطاله في الشارع وهذا هو ما قدمت به الشخصية .
ولكي يختبر الشخصيه اكد انه سئل احد السائحين عن ملاعب التنس فنهره وطلب منه الابتعاد عنه فتاكد انه اختار الاختيار الامثل للدور .
وقام الزعيم باحراج المزيعه على الهواء مباشرة عنما سئلته ايهاكتر الكلمات التى علقت مع الجمهور فاجابها ” انا وجوزك عملنا كلمات كتير اوي ” مشير إلى زوج العلامية الكاتب ” يوسف معاطي ” مما سبب لها احراج علىا لهواء واكتفت بالابتسامه .

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