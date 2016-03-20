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إيفونا يغيب عن مباراة الأهلي في كأس مصر بسبب الجابون

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إيفونا يغيب عن مباراة الأهلي في كأس مصر بسبب الجابون إيفونا يغيب عن مباراة الأهلي في كأس مصر بسبب الجابون

أشار الأهلي إلى أن لاعبه الدولي الجابوني ماليك إيفونا سيعود إلى القاهرة يوم 1 إبريل المقبل عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده.

وتوجه إيفونا فجر الأحد إلى الجابون للانضمام إلى معسكر الفريق الوطني الذي سيواجه سيراليون يومي 25 و28 مارس الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وسيغيب بالتالي إيفونا عن مواجهة الأهلي في كأس أمام ديروط بدور الـ32 التي ستقام يوم 30 مارس المقبل.

ونفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي طلب جون أنطوي الغاني بالسفر إلى بلاده أثناء فترة التوقف الدولية وأن اللاعب مستمر في التدريبات من أجل مواجهة ديروط.

وأكد عبد الحفيظ للصحفيين أنه طلب هاتفيا من سفير مصر في تنزانيا توفير شرائط لفريق يانج أفريكانز منافس الأهلي المقبل في دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وتخطى الأهلي فريق ريكرياتيفو الأنجولي في دور الـ32 بنتيجة 2-صفر بمجموع المواجهتين.

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