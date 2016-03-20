عبد الحفيظ: مشادة بين غالي وسليمان؟ ' مش هنقضيها قعدات عرب '

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حدوث مشادة بين قائد الفريق حسام غالي والجناح وليد سليمان خلال مباراة الأحمر مع ريكرياتيفو دو ليبولو أمس السبت.

وكان الأهلي قد فاز 2-0 ليمر لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، وسط تقارير تتحدث عن مشادة بين الثنائي المخضرم.

وقال عبد الحفيظ لقناة (CBC Extra): "لو اعتبرنا كل ما يحدث في الملعب مشادات سنقضي الوقت في قعدات عرب".

وأضاف "هناك توجيهات من اللاعبين لزملائهم في الملعب، حديث اللاعبين في الملعب ليس بالضرورة مشادة".

وأوصل "إذا كان هناك مشادة بين اللاعبين ستصل للجهاز الفني وسنتخذ إجراءات".

وأتم "الكل يقف لنا بالمرصاد، لكننا لن نعلق على تلك الأمور على عدم أهميتها".