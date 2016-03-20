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لعبة في الجول – الشاطر يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' أزمة هجومية '

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لعبة في الجول – الشاطر يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' أزمة هجومية ' لعبة في الجول – الشاطر يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' أزمة هجومية '

من بين جميع نجم كرة القدم المصرية عبر التاريخ، من أفضل 5 من وجهة نظر نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق إسلام الشاطر؟

FilGoal.com سأل الشاطر، فأجاب "الاختيار سيكون صعبا، لهذا علينا أن ننظم عملية الانتخاب".

وأوضح "سأختار أفضل 5 لاعبين بطريقة مختلفة. سأنظر لأفضل حارس ولأفضل مدافع ولأفضل لاعب وسط ولأفضل مهاجم. وبالتالي سنشكل بهذه الطريقة أفضل 5 في التاريخ من وجهة نظري".

وجاءت الاختيارات كما يلي:

1) عصام الحضري

هو أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر بلا جدال.

2) وائل جمعة

من بين المدافعين يمكنك أن تفكر للحظات. هناك هاني رمزي وهناك إبراهيم يوسف والعديد من الأساطير في هذا المركز. لكن في الحقيقة، يمكن اختيار وائل جمعة بدون شك.

3) حسن شحاتة

في وسط الملعب هذا الرجل هو المعلم الحقيقي لكرة القدم المصرية.

4) محمود الخطيب

هناك أزمة في الهجوم. أمامي محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد أبو تريكة. أظن أن ثلاثتهم يستحقون التواجد في الفريق.

ولكن، سأختار محمد أبو تريكة.

5) أبو تريكة

طالع أيضا اختيارات نجوم مصر.

أيمن يونس

خالد الغندور

أحمد بلال

ميدو

محمد حمص

طارق السعيد

مجدي عبد الغني

أحمد عيد عبد الملك

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فيديو اليوم السابع

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