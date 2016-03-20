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مران الأهلي – 12 لاعبا يتدربون.. وتألق متعب

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مران الأهلي – 12 لاعبا يتدربون.. وتألق متعب مران الأهلي – 12 لاعبا يتدربون.. وتألق متعب

خاض 12 لاعبا بالأهلي مران الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة بعد انضمام الدوليين إلى معسكر منتخب .

اللاعبون هم أحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ ومحمد نجيب وسعد سمير وحسين السيد وأحمد الشيخ ووليد سليمان وعمرو السولية وعماد متعب وجون أنطوي وباسم علي.

وظهر عماد متعب بشكل مميز خلال المران فسجل أكثر من هدف أثناء التدرب على متابعة الكرات العرضية لينال إشادة زملاؤه ومدربه مارتن يول.

وأدى الثنائي أحمد فتحي ومؤمن زكريا تدريبات تأهيلية في الجيم بينما واصل المصاب حسام عاشور الركض حول الملعب للتخلص من مشكلة العضلة الخلفية.

كما غاب محمد هاني عن التدريب بسبب الإجهاد، وحضر المران من على دكة ملعب التتش.

ومن المقرر أن ينتظم هاني ومؤمن وفتحي في المران الجماعي غدا الاثنين.

وسيجري صالح جمعة آشعة على العضلة الضامة للوقوف على مدى استجابته للعلاج بعد شعوره بآلام فيها.

ويستعد الأهلي لمواجهة ديروط في دور الـ32 من كأس مصر يوم 30 مارس المقبل.

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