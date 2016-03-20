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جامعة الفيوم تنظم حملة قومية ضد مرض السمنة

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جامعة الفيوم تنظم حملة قومية ضد مرض السمنة جامعة الفيوم تنظم حملة قومية ضد مرض السمنة
تبدأ كلية الطب بجامعة الفيوم بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلبة طب الفيوم، التابعة للاتحاد الفيدرالي لطلبة الطب، حملة توعية موسعة ضد مرض السمنة الثلاثاء المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الحميد عبد التواب المشرف على الجمعية ورئيس جامعة الفيوم الأسبق.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن الحملة تبدأ بمحاضرة للدكتور نجم الدين رجب محمد طلب، الحاصل على ماجستير العلاج الطبيعي وعضو هيئة تدريس في جامعة للعلوم و التكنولوجيا، عقب ذلك يتم عرض سيمنار علمي بالتعاون مع مديرية الزراعة فى مقر المديرية.

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام، وتبدأ جولاتهم يوم الخميس من أمام مستشفى الجامعة داخل الحرم الجامعي ، ويوم الجمعة مساءً بنادي محافظة الفيوم ، وتنتهى يوم الأحد من داخل الحرم الجامعى من أمام كليات التربية والآثار.

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مصر 365

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