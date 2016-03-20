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بالصور.. وزير الآثار يصل المنيا لافتتاح معرض زوار تل العمارنة

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بالصور.. وزير الآثار يصل المنيا لافتتاح معرض زوار تل العمارنة بالصور.. وزير الآثار يصل المنيا لافتتاح معرض زوار تل العمارنة
وصل الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار لمحافظة المنيا، وكان فى اسنقباله اللواء طارق نصر محافظ المنيا، لافتتاح مركز زوار تل العمارنة بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور محمود عفيفى، رئيس قطاع الآثار المصرية والمهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات.

ويساهم مركز زوار تل العمارنة بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة، باعتبارها واحدة من أهم المواقع الأثرية بمصر لما تتمتع به من أهمية خاصة، حيث تلقى الضوء على فترة من أهم الفترات فى التاريخ المصرى وهى فترة حكم إخناتون.

وسيتم عرض مجسمات توضيحية للمقبرة الملكية لإخناتون، وكذلك المنازل والقصور والمعابد الدينية فى تلك الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من نماذج لتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتى ورؤوس تماثيل لنفرتيتى، كما تحتوى واجهة المركز على نموذج لتمثال ضخم للملك إخناتون يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار.

الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار (1)

الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار (2)

الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار (3)


>- وزير الآثار يفتتح مركز زوار تل العمارنة بالمنيا.. غدا

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