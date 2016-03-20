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مؤتمر بينيتث: واثق من قدرتي على إيقاظ ' العملاق النائم ' في نيوكاسل

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مؤتمر بينيتث: واثق من قدرتي على إيقاظ ' العملاق النائم ' في نيوكاسل مؤتمر بينيتث: واثق من قدرتي على إيقاظ ' العملاق النائم ' في نيوكاسل

أكد رافاييل بينيتث مدرب نيوكاسل يونايتد على قدرته بإيقاظ "العملاق النائم" في فريقه والنجاة من صراع الهبوط مع تبقى 9 جولات للفريق بالدوري.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، ويواجه سندرلاند يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31.

وصرح المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لدربي "تايني وير" قائلا:"لقد قررت أن انضم إليهم لأنني أعلم أن هذا النادي كان كبيرا يوما ما."

كما استدرك "الجماهير، والاستاد، كل شيء هنا في نيوكاسل، يمكنك أن ترى أنه عملاق نائم".

وتابع مدرب ريال مدريد السابق "حينها يمكنك أن تفكر بخبرتك وتتحدث مع جميع من في النادي، يمكنني رؤية أنهم جميعا متيقظين وجاهزين، يمكننا تحقيق أشياء كثيرا، لأن الإمكانيات موجودة هنا".

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