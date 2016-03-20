سيميوني: الخسارة أمام خيخون عادلة.. لا أعذار

(إفي) أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن الخسارة التي مني بها فريقه اليوم أمام سبورتينج خيخون بهدفين لواحد في الدوري "عادلة، لا ينبغي البحث عن أعذار"، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه "فخور للغاية" باللاعبين.

وأقر سيميوني، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "صمدنا بصورة جيدة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني ضغط سبورتينج بصورة أكبر، وخلال الدقائق العشرة الأخيرة لم يسمحوا لنا عمليا بالخروج من منطقة الجزاء" مشيرا "لديهم لاعبون يتميزون بالسرعة الكبيرة وفي الكثير من المناسبات لم يحالفهم الحظ".

كما أكد سيميوني أن "الهدف الذي حدده النادي هو البقاء في المركز الثالث، ونقاتل من أجل هذا"، مشيرا "بعد هذه الهزيمة، التفكير في الفوز باللقب أمر مستحيل".

وأبدى سيميوني ثقته في أن "مباريات مثل خيخون ستعود بالنفع على اللاعبين الشباب"، دون أن يعلق على مدى تأثر الفريق بعدم وجود يوم راحة اضافي بعد المباراة القوية التي خاضها أمام آيندهوفن الهولندي الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها الروخيبلانكوس 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي، نفس نتيجة مباراة الذهاب.

وقال ساخرا "لعبنا في توقيت مثالي في تمام الرابعة مساء كي يتمكنوا من مشاهدتنا في الصين"، مشيرا إلى أن "خيمينيز أصيب ولكنه كان يريد الاستمرار"، وهو ما لم يسمح به الجهاز الفني والطبي حفاظا على سلامته.