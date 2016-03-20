أفضل مشروب للتخسيس ،اذا شربت هذا المشروب كل صباح باكر ، ستفقد وزنك في اسرع وقت

تم استخدام الكمون فى العديد من الاطعمة كما انه تم استخدامه منذ زمن بعيد و يتم استخدامه صناعة العقاقير الطبية فهو يحتوى على العديد من الفوائد الصحية و الهامة للجسم لا غنى عنها للجميع.

الكمون مع الحليب

يعتبر الكمون من الاعشاب و النباتات الطبيعية و يحتوى الكمون على بعض المواد مثل الكومينول و هى مادة تستخدم فى علاج الكثير من امراض الجسم خاصة فوائده فى التخلص من الوزن الزائد و حرق دهون الجسم.

و هناك دراسة صينية تم اجرائها على حوالى 80 سيدة و اثبتت الدراسة ان السيدات التى تتناول مشروب اللبن الدافئ المضاف اليه حوالى 4 جرام من الكمون قد حصلن على وزن مثالى خلال اسبوع واحد فقط و فقدن حوالى 3 كيلو من الوزن الزائد.

افضل مشروب للتخسيس

والكمون يعمل ايضا على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم و يقاوم امراض القلب المختلفة مثل تصلب الشرايين و يخفض من مشاكل مرض السكر و يساعد على خفض نسبته فى الدم.

فوائد الكمون كثيرة و غير مقتصرة على ذلك فقط بل انه يستطيع ان يقاوم نزلات البرد و الانفلوانزا الموسمية و قادر على علاج امراض الجهاز التنفسى.

و يعتبر ايضا الكمون من الاعشاب التى تقاوم البكتيريا الضارة و لذلك فهو يستخدم فى علاج الجروح و الحروق و الام العظام و مسكن قوى لالام الجسم المختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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