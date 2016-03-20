كونتي يعلن عن قائمة إيطاليا الأخيرة قبل يورو 2016

(إفي) أعلن المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، أنطونيو كونتي، اليوم السبت عن قائمة "الأتزوري" التي تستعد لخوض مواجهتين وديتين أمام كل من إسبانيا وألمانيا، وذلك استعدادا لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تستضيفها فرنسا الصيف المقبل في الفترة ما بين 10 يونيو وحتى 10 يوليو.

وتعد تلك القائمة الأخيرة قبل إعلان الفريق المشارك في يورو 2016.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي - لاعب نابولي جورجينيو الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية وفيديريكو برنارديسكي جناح فيورنتينا - لأول مرة مع المنتخب الأول، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدماه مع فريقيهما خلال الموسم الجاري.

كما شهدت أيضا انضمام كل من تشيرو إيموبيلي، مهاجم إشبيلية الإسباني السابق وتورينو الحالي، وتياجو موتا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعود للظهور بقميص "الأتزوري" منذ مونديال 2014 بالبرازيل.

في المقابل سيغيب مدافع يوفنتوس المخضرم جورجيو كيليني بسبب إصابته في العضلة الخلفية والتي ابتعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وسيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني بمدينة أوديني يوم 24 مارس الجاري قبل أن يحل ضيفا على ألمانيا بعدها بخمسة أيام.

وجاءت قائمة الـ28 لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: جانلويجي بوفون (يوفنتوس)- ماتيا بيرين (جنوى)- سالفاتوري سيريجو (باريس سان جيرمان/فرنسا).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (ساسولو)- لوكا أنتونيلي (ميلان)- ديفيد أستوري (فيورنتينا)- أندريا بارزالي (يوفنتوس)- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)- ماتيو دارميان (مانشستر يونايتد/إنجلترا)- لورنزو دي سلفستري (سامبدوريا)- أندريا رانوكيا (سامبدوريا).

خط الوسط: أليساندرو فلورنزي (روما)- إيمانويل جياكيريني (بولونيا)- جورجينيو (نابولي)- ريكاردو مونتوليفو (ميلان)- تياجو موتا (باريس سان جيرمان)- ماركو بارولو (لاتسيو)- روبرتو سوريانو (سامبدوريا)- ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: فيديريكو برنارديسكي (فيورنتينا)- جياكومو بونافينتورا (ميلان)- أنطونيو كاندريفا (لاتسيو)- إيدر (إنتر ميلانو)- ستيقان الشعرواي (روما)- تشيرو إيموبيلي (تورينو)- لورنزو إنسيني (نابولي)- جرازيانو بيلي (ساوثامبتون/إنجلترا)- سيموني زازا (يوفنتوس)