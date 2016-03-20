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تقرير - مورينيو وقع على عقدا مبدئيا مع يونايتد.. وغرامة ضخمة في حالة فشل التعاقد

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تقرير - مورينيو وقع على عقدا مبدئيا مع يونايتد.. وغرامة ضخمة في حالة فشل التعاقد تقرير - مورينيو وقع على عقدا مبدئيا مع يونايتد.. وغرامة ضخمة في حالة فشل التعاقد

نشر موقع جريدة (دايلي ميل) الإنجليزية نقلا عن صحيفة (إل باييس) الإسبانية تقريرا يؤكد أن جوزيه مورينيو سوف يتولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا للويس فان جال بدء من الموسم المقبل.

وحسب التقرير فإن المدرب البرتغالي قد وقع على عقدا مبدئيا للانضمام للشياطين الحمر وليس اتفاقا نهائيا، فقط من أجل ربط مورينيو بمانشستر يونايتد في حالة رغبة الأخير بتولى جوزيه لمهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل.

وأشارت "إل باييس" في تقريرها إلى أن العقد المبدئي سيدفع يونايتد بموجبه 5 ملايين جنيه إسترليني كغرامة في حالة عدم إتمام الاتفاق مع مورينيو وعرض عقد انضمام نهائي بحلول الأول من شهر مايو المقبل، و10 ملايين جنيه إسترليني إن لم يتم الفريق التعاقد معه بحلول الأول من شهر يونيو.

وأوضح تقرير "دايلي ميل" إلى أن تلك العقود المبدئية شائعة في كرة القدم، وأن مانشستر يونايتد يفاضل بين خبرة مورينيو وطموح ريان جيجز مساعد فان جال.

وعلى الرغم من هذا فإن عدد من وكلاء اللاعبين الذين يستهدفهم مانشستر يونايتد في السوق الصيفية، قد أكدوا أن مورينيو سيكون المدرب القادم لمانشستر يونايتد في حالة عدم حجزه مقعد وسط الأربعة الكبار بالدوري.

كما كشف تقرير الصحيفة الإسبانية عن أن ريال مدريد جس نبض المدرب البرتغالي من أجل تولي الفريق بدء من الموسم المقبل، لكن تم إخبار النادي الملكي بأن المدرب قد اتفق مبدئيا مع مانشستر يونايتد.

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