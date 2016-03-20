شرطة دبي تنقذ رجلين وامرأة من حادثي غرق منفصلين

أكد الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت من إنقاذ رجلين وامرأة من حادثي غرق منفصلين قرب شاطئ برج العرب.

وأوضح أنه في الحادث الأول تمكنت فرق الإنقاذ البحري من إنقاذ شاب وصديقته، وكلامهما من الجنسية الأسيوية، من الغرق نتيجة التحرك السريع ما ساهم في إنقاذ حياة الإثنين، مشيراً إلى أن شرطة دبي تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حالة غرق جماعية في منطقة شاطئ برج العرب حيث تحركت الدورية القريبة من المنطقة إلى مكان الحادث على وجه السرعة وغاص رجال الضفادع البشرية في المياه وتمكنوا من إخراج الإثنين إلى اليابسة.

وبين أن أفراد رجال الشرطة قدموا الإسعافات الأولية اللازمة إلى الإثنين وتأكدوا من سلامتهما ثم نقلوهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة واستمرار تقديم العلاج، منوهاً إلى أن البحر كان في حالة موج شديد وهو ما ساهم في جرف الإثنين إلى أعماق المياه.

وحول الحادث الثاني، بين الرائد النقبي أن شرطة دبي تلقت بلاغاً الساعة 3:40 دقيقة ظهراً عن تعرض رجل للغرق، مشيراً إلى أن فريق الإنقاذ تحرك بسرعة واستطاع إخراجه من المياه، وتبين أنه تعرض إلى إصابة بسيطة حيث تم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ودعا النقبي مرتادي البحر إلى عدم السباحة خارج الأوقات المخصصة بذلك تفادياً لتعرضهم لخطر الغرق، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء السباحة، وتجنب التيارات البحرية وارتفاع الأمواج والالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة التوقف عن السباحة لما لذلك من خطر عليهم.

وشدد النقبي على أهمية عدم تجاوز مرتادي البحر لمسافة 300 إلى 500 متر بعيداً عن الشاطئ والخروج من علامات حدود السباحة لأن ذلك قد يعرضهم إلى تيارات بحرية شديدة أو صدمهم من قبل درجات مائية أو زوارق.

ودعا النقبي الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

وأكد الرائد النقبي أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ، وأن هناك استعداداً تاماً للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها في أقل وقت ممكن.

وبين أن هناك 8 نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف أرجاء الإمارة، و22 غواصاً ومنقذا بحرياً، إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها جاهزة لخدمة افراد الجمهور في حال وقوع أي خطر.