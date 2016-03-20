ضبط عاطل يقود سيارة عكس الاتجاه بحوزته أقراص مخدرة بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى بالمنوفية والقوة المرافقة، من ضبط عاطل يقود سيارة عكس الاتجاه بحوزته أقراص مخدرة وبطاقة رقم قومى تخص شخصا آخر ومبلغ مالى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً، بضبط "جمعة ع ا"- 26 سنة، عاطل، مقيم برانى – أثناء قيادته السيارة رقم 9479 ج هـ ب، عكس الاتجاه والمطلوب فى القضية جنح برانى، بتفتيشه عثر بحوزته على 9 أقراص لعقار التامول المخدر ومبلغ 6750 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وبطاقة رقم قومى باسم شخص آخر يدعى "بهاء ع ا ع" .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والبطاقة تخص أحد أصدقائه لاستخدامها فى ترويج المواد المخدر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات برانى، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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