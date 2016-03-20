فى اليوم العالمى للسعادة.. 10 مرضى محرومون من البسمة.. إزاى نفرحهم؟

يأتى اليوم العالمى السعادة هذا العام فى ظروف صعبة تعانى منها الكثير من الدول العربية مع انتشار الحروب والعمليات الإرهابية وتدهور الحالة الاقتصادية فى الكثير من البلدان، وعلى الرغم من أن البعض من الأشخاص الأصحاء قد ينجحون فى اتخاذ بعض الوسائل التى تجعله سعيدا إلا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون بيننا قد حرموا من ذلك بسبب بعض الأمراض التى يعانون منها.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأمراض التى تتسبب فى إصابة الكثير من الأشخاص بالاكتئاب والحزن وتجعل السعادة بعيدة عنهم، وكما نوضح الوسائل التى يجب أن نقوم بها كى نساعدهم ونقلل من شعورهم بالاكتئاب، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى " medicinenet " وأيضاً الموقع الأمريكى "web md"، وتشمل:

1.مرضى الأزمات القلبية: يعانى حوالى 40 إلى 65% من هؤلاء المرضى بالاكتئاب

>2.مرضى الشرايين التاجيين (الذين لم يصابوا بعد بالأزمة القلبية): يعانى 18 إلى 20% من هؤلاء الأشخاص من الاكتئاب.

>3.40% من مرضى الشلل الرعاش مصاب بالاكتئاب.

>4.مرضى التصلب المتعدد:يصاب 40% من هؤلاء المرضى بالاكتئاب

>5.السكتة الدماغية: 10-27% من هؤلاء المرضى يصاب بالاكتئاب، ولا تعرف السعادة طريقا إلى قلوبهم.

>6.مرضى السرطان:يتعرض 25% من مرضى السرطان للإصابة بالاكتئاب، أى أن مريضا واحدا من بين كل 4 أربعة لن يستطيع غالبا الشعور بالسعادة اليوم.

>7.مرضى السكر: يعانى 25% من مرضى السكر من الاكتئاب.

>8.مرضى قصور الغدة الدرقية.

>9.الإدمان: 30% من الأشخاص المدمنين يشعرون بالاكتئاب المرضى.

>10.بالطبع أغلب مرضى الاكتئاب والقلق النفسى والوسواس القهرى والكثير من الاضطرابات النفسية الأخرى لا تعرف السعادة طريقا إلى قلوبهم إلا نادرا.

نصائح للمرضى الذين يعانون من نوبات الحزن والاكتئاب

>وأوضح التقرير أن المشكلة تكمن فى أن الكثير من هؤلاء المرضى يحصلون على علاج للتخلص كم أعراض الاكتئاب دون أن يحصلوا على أدوية لعلاج المرض المسبب له، ولذا يجب علاج المرضين معا على التوالى، وكما أن علاج هذه الأعراض فى وقت مبكر سيخفف تماما من معاناة المرضى ويعزز فرص شفائهم.

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من النصائح التى تساعد المرضى على التأقلم مع المرض المزمن والحد من فرص الإصابة بنوبات الحزن والاكتئاب، وتشمل: يجب أن يحاول الشخص الاعتياد على التأثيرات البدنية والنفسية للمرض والتأقلم معها، وكما يجب تعلم كيفية التعامل الأمثل مع الأدوية، والتواصل مع الأطباء بشكل فعال للحصول على أفضل نتيجة.

ومن النصائح الهامة أيضً طلب الدعم النفسى والعاطفى من الأشخاص المقربين للتأقلم مع الأحاسيس السلبية بالمرض، وكما يجب محاولة التمتع بالثقة بالنفس ورسم صورة إيجابية لها، وأخيرا يجب أن تزور الطبيب فورا بمجرد شعورك بأعراض الاكتئاب.

إزاى نفرحهم؟

موضوعات متعلقة

4نصائح مثبتة علميًا تعزز الشعور بالسعادة أهمها اشكر الناس وعبر عن مشاعرك

>

>وكشف الموقع الأمريكى "wikihow" عن مجموعة من الوسائل التى يمكن أن نساعد بها الشخص المصاب بالحزن والاكتئاب، وتشمل:>1.راقب الأشخاص المصابين بالاكتئاب والحزن، وشجعهم على الذهاب للطبيب فورا للحصول على العلاج الأمثل، سواء العلاج الدوائى أو العلاج النفسى والسلوكى، وكما يمكنك أن تعرض عليهم الذهاب معهم إلى الطبيب كى تحفزههم، مع ضرورة مساعدتهم على تحضير بعض الأسئلة التى يجب أن يسألوها للطبيب.>2.شجع صديقك أو قريبك المصاب بأعراض الاكتئاب، وقدم له الدعم النفسى يوميا، وحاول أن تسمع منه أكثر مما تتكلم، واحذر أن تقول له أن ما تشعر به من اكتئاب هو مجرد وهم يجب أن تحاول أن تتخلص منه، لأن ذلك سيجعل حالته تزداد سوءا، لأن هذا الاضطراب المرضى يحدث له رغما عنه ولن يثق فى كلامك بعد ذلك لأنك لا تشعر به.>3.قل للشخص المصاب بالحزن والاكتئاب المرضى أن هذه الحالة مؤقتة وأنه سيصبح أفضل قريبا، وحاول دائماً أن تزرع الأمل فى قلبه، وقل له:"قد لا تصدق كلامى الآن، ولكن بعد عدة شهور ستراه حقيقة عملية أمامك" لأن ذلك سيجعله يتفائل ويثق أن حالته ستتحسن.>4.لا تُحبط إذا لم يُظهر صديقك أى استجابة تجاه نصائحك، فهذا هو أمر طبيعى، لأن مرضى الاكتئاب يشعرون باللامبالاة غالبا حتى تجاه الأشخاص الذين يساعدوهم ويسدون إليهم النصائح.>5.خطط للخروج مع صديقك المصاب بالاكتئاب إلى أحد الأماكن الساحرة والرائعة التى من المتوقع أن يستمتع بها، وجهز له بعض المفاجآت، ولا تحبط إن لم يفرح بها، وحاول مجددا حتى تُدخل السرور إلى قلبه.>6.حاول أن تساعد الشخص المصاب بالاكتئاب فى أعماله، ودافع عنه إذا حاول أحد الأخرين الإساءة أو الاعتداء عليه، فهذا سيقربك منه جدا، وسيجعل تأثيرك عليه أقوى عليه.>7.لا تيأس، فالأمر صعب جدا ويحتاج إلى مجهود طويل، فهو لن يشعر بالسعادة بين ليلة وضحاها، ولكن الأمر يحتاج إلى تأثير تراكمى ويتطلب المثابرة والصبر حتى ترى البسمة مرة أخرى على وجه حبيبك.