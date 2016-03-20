نصائح غذائية بسيطة لتحسين وظائف وصحة الكلى

كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "bt.com"، عن نصائح غذائية بسيطة تساعد فى الحصول على كلى سليمة وصحية وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالكلى، وتتضمن هذه النصائح الخطوات الآتية للحصول على كليتين صحيتين:

1- تقليل الملح: فوفقا للتقرير؛ فإن إقلال كميات الملح فى النظام الغذائى يساعد على تعزيز عمل الكليتين بشكل صحى، مشيرا إلى أن الإقلال من الملح يعد واحدة من الأسباب الرئيسية للحفاظ على مستوى ضغط الدم وتجنب تأثيره الضار على صحة الكليتين، لذا فمن الأفضل استبدال الملح ببعض الأعشاب المجففة أو الطازجة كالبصل والخل وعصير الليمون والثوم، فجميعها بديلة للملح.

>2- شرب الكثير من الماء، فمن الضرورى التأكد من شرب الماء بانتظام، لأنه يساعد على تحسين عمل الكلى بشكل صحيح.

>3- تناول الخضار والفاكهة الطازجة: من خلال زيادة كمية تناول الفاكهة والخضار فى النظام الغذائى الخاص بك، فإنها تعطى الجسم المواد المغذية والمعادن التى تحتاجها الكلى.

>4- تجنب الإكثار من البسكويت والبطاطس والكحك والشيكولاته؛ لأنها تؤدى إلى زيادة الوزن مما ينتج عنها زيادة فى خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، مما يمثل ضغطا على الكليتين.

- لمريض الكلى: نصائح للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوى

- حافظ على كليتك وابعد عنها.. 4 أخطاء شائعة تؤثر على وظائف الكلى

>