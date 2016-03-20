القوات المسلحة تنتهي من تطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق القاهرة الكبرى

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية من تطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وحي حلوان بتكلفة مالية بلغت 497 مليونا و400 ألف جنيه، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التدخل لتطوير المناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات.

وقد تضمنت المشروعات التي تم تنفيذها بتلك المناطق أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الحريق، ورصف وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية وانترلوك بالممرات وإنشاء عدد من الأسواق المجمعة لخدمة المواطنين وإعادة إنشاء عدد من المنازل الخاصة بالمواطنين الذين تضررت منازلهم، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي غير مسبوق برغم الصعوبات والعقبات التي واجهت تنفيذ تلك المشروعات.

ففي محافظة القاهرة تم الانتهاء من تطوير 17 منطقة عشوائية بنسبة 100%، شملت مناطق “مربع شارع البترول وشارع الشيخ منصور” بحي المرج، ومنطقتي “عين شمس الجنوبية والشمالية” بحي عين شمس، ومنطقة “الأباجية” بالخليفة، و”عزبة ابو حشيش” بحدائق القبة، ومنطقة “ابوليلة ومتفرعات أحمد خليل” بالزاوية الحمراء، و”سوق الوحايد ومناطق متفرقة” بمنشأة ناصر، ومنطقة “كوتسيكا” بطرة ، ومنطقة “جرجس العسال” بشبرا ، ومنطقتي”عزبة نافع والخبيري” بالمعادي ، و2 منطقة بحى دار السلام هي “خير الله وجزيرة دار السلام”، وثلاث مناطق بنطاق حي أول السلام هي ” تقسيم مكة وسوق اسبيكو وسوق النيل ” ، بالإضافة لمنطقة “عزبة الهجانة” شرق مدينة نصر.

وشملت المناطق التي تم الانتهاء من تطويرها بمحافظة الجيزة بنسبة 100% 13 منطقة منها “مربع ذكي مطر وعزبة الصعايدة وعزبة المطار بإمبابة” بشمال الجيزة، ومنطقتا “بحر البلد وعزبة المفتي” بالوراق ، ومنطقة “ابو قتادة” ببولاق الدكرور، ومنطقتا “العجوزة القديمة وأرض اللواء” بالعجوزة، ومنطقة “الطالبية القديمة” بالعمرانية ، ومنطقة “الرقعة” جنوب الجيزة ، ومناطق “كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب” بالهرم.

في حين بلغت عدد المناطق التي تم تطويرها بنسبة 100% بنطاق حى حلوان 15 منطقة شملت مدينة الهدي وركن حلوان وعزبة الوالدة وعرب الوالدة ومنشية عين حلوان وبين العزبتين ومنشية السلام خلف الحميات وعرب راشد الغربية وعرب ابودحروج ، وتطوير5 مناطق عشوائية بنطاق كفر العلو شملت “الكورنيش وارض الجنينة وعرب البراوي وارض اللواء وعرب كفر العلو” والتي شملت أعمال رصف وتبليط وإنارة بالأعمدة والكوابيل وإنشاء شبكات الصرف وحنفيات الحريق ومناطق للأسواق.

كما تقوم عناصر الهيئة الهندسية حاليا بتطوير منطقة “أرض الدواجن” بعزبة الوالدة بحلوان ، حيث تشمل المكونات الرئيسية للمشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحي، وإنشاء شبكة الصرف وشبكة المياه ورصف الطرق وإقامة ممرات بنظام الانترلوك ، وتركيب أعمدة وكوابيل الإنارة وحنفيات الحريق.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود المبذولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ الخطط العاجلة لمراعاة البعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المقيمين بتلك المناطق.

أ ش أ