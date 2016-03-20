سليمان وهدان: تشكيل لجنة "جنينة" بعد انتخاب اللجان النوعية

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن انشغال البرلمان بإنهاء لائحته الداخلية السبب فى تأخر الإعلان عن تشكيل لجنة فحص تقرير تقصى الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة، مؤكدا أن تشكيل اللجنة سيعقب انتهاء المجلس من تشكيل اللجان النوعية.

وأضاف وهدان، أنه سيرأس الوفد البرلمانى المتوجه صباح غد الاثنين، إلى جنوب سيناء، مشيرا إلى أن البرلمان سيشكل لجنة استماع لنواب شمال سيناء قبل سفر الوفد البرلمانى إلى هناك، وذلك للوقوف على مشاكل المواطنين والأوضاع الأمنية، قائلا: "سأكون على رأس الوفد المسافر إلى شمال سيناء ولا صحة لما يتردد بشأن إلغاء السفر لهناك لأسباب أمنية".

يذكر أن مجلس النواب، صوت مرتين على تأجيل تشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات "جنينة" بأن تكلفة الفساد فى مصر 600 مليار جنيه، نظرًا لورود خطاب النائب العام بحظر النشر فى القضية، وتم رفض التأجيل.

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