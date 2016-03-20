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وزير الداخلية يُقرر ترحيل أمريكى من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

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وزير الداخلية يُقرر ترحيل أمريكى من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزير الداخلية يُقرر ترحيل أمريكى من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إبعاد مواطن أمريكى يدعى nadeem uddin "57سنة"، عن البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، والإطلاع على مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى 13 فبراير الماضى.

ووافق وزير الداخلية على منح 23 مواطنًا جنسيات أجنبية أخرى بجانب الجنسية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما سمح لـ24 مواطن بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الأخرى.


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