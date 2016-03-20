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محافظ القاهرة: دخول 700 أتوبيس جديد أسطول النقل العام خلال العام الجارى

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محافظ القاهرة: دخول 700 أتوبيس جديد أسطول النقل العام خلال العام الجارى محافظ القاهرة: دخول 700 أتوبيس جديد أسطول النقل العام خلال العام الجارى
أعلن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، اليوم، الأحد، دخول ما يقرب من 700 أتوبيس نقل عام جديد الخدمة، خلال العام الجارى بمعدل 25 أتوبيس كل شهر، مشيرا إلى أن ذلك فى خطوة لتدعيم أسطول الهيئة.

وأضاف السعيد خلال اجتماع المجلس التنفيذى، أنه سيتم دخول 150 أتوبيس فولفو، بدءا من الشهر المقبل، موضحا أنه تم طرح مناقصة لتوريد 300 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى، كما أنه تم دخول 1350 أتوبيسا الخدمة العام الماضى فى اطار تطوير الهيئة وتزويد أسطولها بالأتوبيسات.

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