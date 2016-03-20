الإسكان تحدد آخر موعد للحجز بالمرحلة الثالثة التكميلية بـ«بيت الوطن»

صرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اليوم الأحد، بأن آخر فرصة للحجز بالمرحلة الثالثة التكميلية بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج نهاية مارس الحالي.

وأشار “عباس”، إلى مواصلة المصريين بالخارج الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع “www.nuca.gov.eg“.

وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وفقًا لبيانٍ، إنه “يوجد 3505 قطع أراض متاحة للحجز بالمرحلة الثالثة التكميلية، وفي مقدمتها 2420 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة”.

> وأردف ” و334 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، 198 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، 44 قطعة بمدينة قنا الجديدة، 61 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، 315 قطعة بمدينة بدر، و133 قطعةبمدينة دمياط الجديدة”.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء، قد وافق على فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة التكميلية لأراضي “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، طبقًا للشروط وجدول الأسعار السابق إعلانه في المرحلة الثالثة.

وأوضح أن ذلك يأتي استجابةً لطلبات عدد من المصريين في الخارج، الذين تقدموا بطلبات لوزارة الإسكان لإعادة فتح باب الحجز مرة أخرى.