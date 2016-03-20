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حبس تاجرى مخدرات ضبطا عقب مطاردة بالمنطقة الجبلية فى العياط

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حبس تاجرى مخدرات ضبطا عقب مطاردة بالمنطقة الجبلية فى العياط حبس تاجرى مخدرات ضبطا عقب مطاردة بالمنطقة الجبلية فى العياط
أمر المستشار رامى منصور رئيس نيابة العياط، بحبس تاجرى مخدرات ضبطا عقب مطاردتهما من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى المنطقة الجبلية بالعياط، 4 أيام على ذمه التحقيقات، وذلك بعدما وجه لهما المستشار إسلام حسانين مدير النيابة، تهمة الاتجار بالمواد المخدرة ومقاومة السلطات والشروع فى قتل ضابط شرطة.

وكانت النيابة برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، قد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة الرائد عادل طلبة من قوة قسم شرطة العياط، خلال مطاردة بعض تجار المخدرات بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم العياط، وطلبت تقريرًا طبيًا حول الحالة الصحية للضابط المصاب.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، ذكر أن أحد ضباط قسم شرطة العياط أصيب خلال مطاردة أمنية مع بعض تجار المخدرات فى إحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم، ونُقِل إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة.

وأضاف شلبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية شنت حملة أمنية مكبرة على منطقة العياط، وأثناء ضبط أحد العناصر صدمته إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابة الرائد عادل طلبة معاون المباحث، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>- التحقيق مع تاجرى مخدرات ضبطا عقب مطاردة بالمنطقة الجبلية فى العياط

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