الأهلي: لا عروض رسمية لرمضان صبحي.. نريد مساعدة اللاعبين على تحقيق طموحهم

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية للاعبه الشاب رمضان صبحي.

وتألق رمضان صبحي بشكل كبير في مرور الأهلي لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 2-0 على ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي.

وقال عبد الحفيظ لقناة (CBC Extra): "لو تلقينا عروض رسمية سنفصح عنها لأن هذا الأمر جيد لنا".

وأضاف "كل اللاعبين لديهم طموح، ونحن نريد مساعدة لاعبينا على تحقيق ذلك الطموح".

وواصل "من المهم أن نحقق هذا الطموح، ولكن عن طريق العروض الرسمية التي تليق بالنادي واللاعب بشكل عام".

وأتم "لو لدينا عروض رسمية سنفصح عنها، ولكن حتى اللحظة لم نتلق شيئا بخصوص رمضان".