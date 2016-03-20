بركات: رفضت منصب مدير التعاقدات في الأهلي لهذين السببين.. وهذا موقفي لو تكرر الأمر

أكد محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق أنه رفض منصب مدير التعاقدات في وقت سابق وذلك بسبب ارتباطه بالسفر والعمل بقناة تلفزيونية في توقيت عرض المنصب عليه.

وكان علاء عبد الصادق مدير الكرة السابق للنادي الأهلي قد اعترف في وقت سابق بأنه عرض على بركات منصب مدير التعاقدات لكن الأخير رفض.

وصرح بركات لـ (CBC Extra) قائلا:"علاء عبد الصادق تحدث إلي وكان يرغب في أن أخلف عدلي القيعي كمدير للتعاقدات، رفضت لأنني كنت أسافر كثيرا ومرتبط بالعمل في قناة تلفزيونية".

وأوضح "لو عرض علي الأمر الآن سأقبله".

كما استطرد نجم المارد الأحمر السابق "سيد عبد الحفيظ هو أفضل من يتولى منصب مدير الكرة، وكان دائما ما يطرح اسمي".

وأضاف "سأفكر في حال إذا ما عرض علي منصب مدير التعاقدات مجددا".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن زميله أسطورة الفريق محمد أبو تريكة "أبو تريكة أنظف شخصية يمكنك أن تتعامل معها على الإطلاق".