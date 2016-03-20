برنامج عمل بين «الإسكان» ووزارة الشئون الاقتصادية الألمانية لمعالجة الصرف الصحي

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور “شتيفان رودلف”، وزير الدولة للشئون الاقتصادية بـ”ميكلنبورج” بألمانيا، على وضع برنامج عمل مشترك بين الوزارتين.

ويهدف البرنامج لعرض المشروعات التي يمكن مشاركة الوزارة الألمانية فيها، لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي الكبرى.

قال “مدبولي”، خلال لقائه بالوزير الألماني، والوفد المرافق له بمقر الوزارة مساء أمس، وفقًا لبيانٍ، إن ” الوزارة ترحب بالتعاون مع الوزارة الألمانية لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصحي”.

أضاف أن ” ذلك سيتم من خلال التقنيات الألمانية، وتعظيم الاستفادة منها في مشروعات الصرف الصحي الكبرى”.

كما أضاف الوزير أنه ” سيتم تبادل الاتصالات بين المسئولين في الوزارتين، خلال المرحلة المقبلة، لوضع برنامج عمل يوضح المشروعات التي يمكن مشاركة الوزارة الألمانية في تنفيذها”.

وأكد الدكتور شتيفان رودلف، إمكانية تعاون الشركات المصرية والألمانية في تنفيذ المشروعات، التي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الوزارتين.