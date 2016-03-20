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بالصور.. ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

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بالصور.. ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة بالصور.. ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 100 متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1863 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الإتجاه وانتهـاء رخصـة القيـادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير مدير المرور والعميد مجدى محى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة (1)

ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة (2)

ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة (3)

ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة (4)

ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة (5)

ضبط 1863 مخالفة مرورية و17 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة (6)


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