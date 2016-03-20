القوات المسلحة تنتهى من تطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق القاهرة الكبرى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التدخل لتطوير المناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات، انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية من تطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق محافظات القاهرة والجيزة وحلوان بتكلفة مالية بلغت 497 مليونا و400 ألف جنيه، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر

وتضمنت المشروعات التى تم تنفيذها بتلك المناطق أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الحريق، ورصف وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية وانترلوك بالممرات وإنشاء عدد من الأسواق المجمعة لخدمة المواطنين وإعادة إنشاء عدد من المنازل الخاصة بالمواطنين الذين تضررت منازلهم، والتى تم تنفيذها فى زمن قياسى غير مسبوق برغم الصعوبات والعقبات التى واجهت تنفيذ تلك المشروعات .

ففى محافظة القاهرة تم الانتهاء من تطوير 17 منطقة عشوائية بنسبة 100%، شملت مناطق "مربع شارع البترول وشارع الشيخ منصور " بحى المرج، ومنطقتى " عين شمس الجنوبية والشمالية " بحى عين شمس، ومنطقة "الأباجية" بالخليفة، و"عزبة أبو حشيش" بحدائق القبة، ومنطقة "أبو ليلة ومتفرعات أحمد خليل" بالزاوية الحمراء، و"سوق الوحايد ومناطق متفرقة " بمنشأة ناصر، ومنطقة "كوتسيكا" بطرة، ومنطقة " جرجس العسال " بشبرا، ومنطقتى "عزبة نافع والخبيرى" بالمعادى، و2 منطقة بحى دار السلام هى "خير الله وجزيرة دار السلام"، وثلاث مناطق بنطاق حى أول السلام هى " تقسيم مكة وسوق اسبيكو وسوق النيل "، بالإضافة لمنطقة " عزبة الهجانة " شرق مدينة نصر.

وشملت المناطق التى تم الانتهاء من تطويرها بمحافظة الجيزة بنسبة 100% بلغت 13 منطقة منها "مربع زكى مطر وعزبة الصعايدة وعزبة المطار بإمبابة " بشمال الجيزة، ومنطقتى " بحر البلد وعزبة المفتى " بالوراق، ومنطقة " ابو قتادة " ببولاق الدكرور، ومنطقتى "العجوزة القديمة وأرض اللواء" بالعجوزة، ومنطقة " الطالبية القديمة " بالعمرانية، ومنطقة " الرقعة " جنوب الجيزة، ومناطق " كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب " بالهرم .

فى حين بلغت عدد المناطق التى تم تطويرها بنسبة 100% بنطاق حى حلوان 15 منطقة شملت مدينة الهدى وركن حلوان وعزبة الوالدة وعرب الوالدة ومنشية عين حلوان وبين العزبتين ومنشية السلام خلف الحميات وعرب راشد الغربية وعرب أبودحروج، وتطوير 5 مناطق عشوائية بنطاق كفر العلو شملت " الكورنيش وأرض الجنينة وعرب البراوى وأرض اللواء وعرب كفر العلو " والتى شملت أعمال رصف وتبليط وإنارة بالأعمدة والكوابيل وإنشاء شبكات الصرف وحنفيات الحريق ومناطق للأسواق .

كما تقوم عناصر الهيئة الهندسية حاليا بتطوير منطقة " أرض الدواجن بعزبة الوالدة بحلوان، حيث تشمل المكونات الرئيسية للمشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحى، وإنشاء شبكة الصرف وشبكة المياة ورصف الطرق وإقامة ممرات بنظام الإنترلوك، وتركيب أعمدة وكوابيل الإنارة وحنفيات الحريق .

يأتى ذلك فى إطار دعم الجهود المبذولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ الخطط العاجلة لمراعاة البعد الاجتماعى وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المقيمين بتلك المناطق .

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