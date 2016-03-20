بالصور.. وصول اللجنة البرلمانية لمطار مرسى علم الدولى لتفقد حلايب وشلاتين

وصل صباح اليوم الأحد، لمطار مرسى علم الدولى اللجنة البرلمانية، المكونة من 19 نائبا برلمانيا، لتفقد مدن جنوب البحر الأحمر وحلايب وشلاتين والوقوف على مشكلات الأهالى هناك.

من جانبه قال النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، إن اللجنة وصلت لمطار مرسى علم، وكان فى استقبالهم نواب البحر الأحمر واللواء سيف نصر محمد أحد نواب قنا، مؤكدا أنه من المقرر أن تبدأ عملها بتفقد مدينة مرسى علم فى اليوم الأول.

وأضاف أبو خليل لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تستغرق اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لمنطقة حلايب وشلاتين 4 أيام تبدأ من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 23 من مارس الجارى.

ويشارك فى اللجنة 19 عضواً، هم: "محمود رشاد حبيب وتادرس قلدس تادرس وأحمد محمد أحمد أبو خليل، ومحمد صلاح خليفة، وحسن محمد السيد، ومحمد سلامة توفيق الجوهرى، ومنال ماهر عازر وأحمد محمد بدران وعصام أبو المجد سليم وإيهاب فتحى ورضا أحمد سليمان البلتاجى، ومحمد محمد على كلوب، وأحمد عبد الواحد رسلان، وممدوح على عمارة، وأشرف عمر الساداتى، وإيهاب عبد المنعم محمد رضوان من أمانة شئون اللجان، وطارق سيد قرنى العلاقات العامة، ورائد شادى الغوبارى من حرس المجلس.

ومن جانبه، أكد ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، أن يزور الوفد غدا الاثنين مدينة الشلاتين ويلتقى أهالى قرية مرسى حميرة للاستماع لمشاكلهم، وتفقد عددا من المدارس والمستشفى المركزى هناك، وفى اليوم الثالث والرابع تختتم اللجنة زيارتها بتفقد مدينة حلايب ولقاء الأهالى هناك، مؤكداً أن الهدف من زيارة اللجنة البرلمانية للمنطقة رفع تقارير للمجلس عن مطالب واحتياجات سكان المنطقة.

- 19 نائبا يزورون حلايب وشلاتين للاستماع لمشاكل أبنائها وعرضها على البرلمان