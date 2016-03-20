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المساحة: صرف 3 مليار جنيه تعويضات لمشروعات الطرق الجديدة

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المساحة: صرف 3 مليار جنيه تعويضات لمشروعات الطرق الجديدة المساحة: صرف 3 مليار جنيه تعويضات لمشروعات الطرق الجديدة
أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى استكمال أعمال نزع الملكية للمشروع القومى للطرق، مشيراً إلى أنه تم صرف حوالى 3 مليار جنيهات قيمة التعويضات من إجمالى 3.7 مليار مودعة لطرف المساحة ويتوقع وصول التعويضات الى حوالى 5.7 مليار.

ومن المقرر أن يتم يربط المشروع القومى للطرق، بالشبكة القومية للطرق، حيث سيتم انشاء فرعية تصل الى 3000 كيلو متر، ضمن استراتيجية 2030 فى الوجهين البحرى والقلبى، وتم توقيع برتوكول مع المساحة العسكرية لاعداد خريطة رقمية للمشروعات القومية، حيث يقوم الهيئة بعمل خرائط لتحديد مواقع الاملاك وتسجيلها على قواعد بيانات وتسجيل الاجراءات فى الشهر العقارى.

وأشار كمال ، فى تصريحات صحفية، إلى أن أعمال الرفع التى تقوم بها الهيئة تساعد فى إثبات الملكية، وتقدير قيمة التعويضات التى يتم صرفها للمضارين من المشروع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة والممثلة فى " الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير التابع لوزارة الاسكان" .

وأكد كمال أن مشروعات الطرق تهدف الى فك " الاختناقات المرورية" داخل القاهرة الكبري فلن يسمح بعد انشائها بمرور النقل الثقيل داخل "القاهرة الكبرى" حيث سيتم تسهيل "الحركه " بين الوجهيين القبلي والبحري، دون الدخول لقاهرة ، وتوفير الوقت والجهد وأيضا الاستثمارات التي تنفق علي معالجة واصلاح الطرق الداخلية، نتيجة مرور النقل الثقيل عليها ، بالاضافة الي تقليل أحمال التلوث البيئي، نتيجة عوادم هذا النوع من السيارات الثقيلة.

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