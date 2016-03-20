على عبدالعال: البرلمان يشمل كل أطياف المجتمع المصرى.. والشباب يشكلون 26% به

أعرب الدكتور على عبد العال رئيس الوفد المصرى المتواجد حاليا فى زامبيا عن اعتزازه بعودة مصر لعضويتها للاتحاد البرلمانى الدولى.

وقال على عبد العال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى، إن البرلمان المصرى يمتلك تركيبة رائعة من الشباب، حيث يمثل البرلمان كل أطياف المجتمع المصرى وعددا غير مسبوق من الشباب، حيث يشكل الشباب 26% من البرلمان.

وطالب على عبد العال خلال كلمته بضرورة حل القضية الفلسطينية على اساس السلام العادل.

وعن مكافحة الإرهاب، تطرق على عبد العال إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب الذى يهدد أمن وسلام الشعوب.

وأعرب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى عن سعادته بعودة مصر لعضويتها فى الاتحاد وتوجه بالأمنيات لمصر بالتوفيق، وأكد على توفير الدعم اللازم من الاتحاد لتعظيم قدرات البرلمان المصرى.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلمانى الدولى وافق خلال جلسته المنعقدة حاليا فى زامبيا على عودة مصر إلى عضويتها بالاتحاد بعد فقدانها للعضوية منذ ثورة 25 يناير.

الوفد المصرى فى زامبيا يصل قاعة مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى

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ننشر صور الوفد البرلمانى المصرى خلال اجتماع المجموعة العربية بزامبيا

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