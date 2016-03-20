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ساعات BigBang Unico Sapphire من Huplot بشفافيّة تامّة

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الأحد 20-03-2016 09:22

تضفي Hublot ابتكارها و خبرتها في المواد على تاريخ الإنجازات الأولى من نوعهافي صناعة الساعات. فمن خلال تحويل المهارة الحرفية تمكنت Hublot من صناعة مواد فريدة و صلبة جداً مثل Magic Gold، وهو الذهب الوحيد في العالم المقاوم للخدوش، وفي عام 2016، تبتكر Hublot خمسمائة قطعة من موديل BigBangUnicoSapphire قطعت مباشرة من الصفير من دون إفقاده صابعه الاستثنائي و النادر.

زجاج الصفير مادة يصعب جداً العمل بها ومازال حتى اليوم غير مستعمل سوى في القطع الفريدة و المجموعات المحدودة جداً. فبعد تنفيذ مجموعها المبدع و ابتكار ساعة MP-05 “LaFerrari” Sapphire تستند Hublot على هذا التحدي الذي حققته منذ فترة وجيزة وتؤكد مهارتها في قطع الصفير عبد استخدامه في سلسلة من 500 قطعة . هذه سابقة في عالم صناعة الساعات فزجاج الصفير لم يقطع أبدا من قبل على نطاق واسع هكذا.

انها مجموعة عنوانها الشفافيّة، تتألق بهندسة تصميم مويل BigBang الشهير و تستفيد من حركة التي صنعتها العلامة.
أسلوب بسيط.. ساعة خفيفة جداً.. صيحة جديدة لايمكن مقاومتها.

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سيدتي