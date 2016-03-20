وزيرة التعاون تتوجه إلى الرياض لترأس الاجتماع التنسيقي المصري السعودي

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي متوجهة إلي الرياض، لترأس الاجتماع الخامس وقبل الأخير لمجلس التنسيق المصري السعودي بالرياض.

ويرأس الجانب السعودي، خلال الاجتماع، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

التوقيع على 3 اتفاقيات خلال الاجتماع منها توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لـ5 سنوات

ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع التوقيع على ثلاث اتفاقيات، منها اتفاقية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أمريكي بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية لتمويل برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يتضمن البرنامج تمويل العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة بمدينة الطور، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية والسكانية.

كما سيتم التوقيع على اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات بشروط سداد ميسرة، فضلاً عن التوقيع على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، حيث من المعروف ان التمويل المقدم من الصندوق السعودي للتنمية يتميز بكون شروط سداده ميسرة للغاية.