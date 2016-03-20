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ضاحى خلفان: "ما حدث فى تركيا عمل إجرامى إرهابى بشع"

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ضاحى خلفان: "ما حدث فى تركيا عمل إجرامى إرهابى بشع" ضاحى خلفان: "ما حدث فى تركيا عمل إجرامى إرهابى بشع"
قال ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة و الأمن العام بدبى، إن أيا كانت مطالب الجماعة التى قامت بعملية التفجير فى أحد شوارع إسطنبول، فإن عمليتهم الإرهابية تلغى أى حقوق لهم، مضيفاً أنه عمل إجرامى إرهابى بشع.

وكتب عدد من التدوينات له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "كنا ولا نزال وسنظل ضد أى عمليات انتحارية تستهدف قتل الآمنين".

وتابع فى تدوينة أخرى، "المطالبة بالحقوق لا يأتى من خلال قتل الأبرياء بعمليات انتحارية فى الشوارع والطرقات أبدا".

وقد وقعت سلسلة انفجارات إرهابية هزت مدينة أضنة جنوبى تركيا أمس السبت.


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