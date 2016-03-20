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سلطان الجابر : ضرورة فتح قنوات مباشرة ما بين الإعلاميين والمسؤولين

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سلطان الجابر : ضرورة فتح قنوات مباشرة ما بين الإعلاميين والمسؤولين سلطان الجابر : ضرورة فتح قنوات مباشرة ما بين الإعلاميين والمسؤولين

 أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام أنه يتوجب على المؤسسات الإعلامية تطوير أدواتها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق قيم التسامح والانفتاح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مشيراً إلى ضرورة فتح قنوات مباشرة ما بين الإعلاميين والمسؤولين لتوطيد الثقة المتبادلة، وقال: "نجح إعلامنا في نبذ الأصوات الشاذة وفتح منبرا للأصوات المعتدلة ضمن إطار من الحرية المسؤولة تعزز الإبداع والازدهار.

وأوضح الجابر أن المنتدى يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة بقوله: "يأتي هذا المنتدى في وقت مهم ليواكب المرحلة التي تعيشها الإمارات، عنوانها: السعادة والتسامح والمستقبل"
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