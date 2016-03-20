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اليوم.. ذكرى مرور 60 عاما على إعلان استقلال تونس عن فرنسا

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اليوم.. ذكرى مرور 60 عاما على إعلان استقلال تونس عن فرنسا اليوم.. ذكرى مرور 60 عاما على إعلان استقلال تونس عن فرنسا
فى مثل هذا اليوم 20 مارس عام 1956 حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا بعد فترة استعمار دامت طويلا، تحديدا بعد أن فرض عليها الحماية الفرنسية بموجب معاهدة باردو فى 12 مايو 1881، ومن ثم تُبعَت بمعاهدة المرسى 1883، وتعتبر النص المكمل لمعاهدة باردو لترسيخ الإدارة الاستعمارية، ووضعها الإطار القانونى الذى تحتاجه فرنسا كى تدير الشئون الداخلية للبلاد التونسية كما تشاء، فاستعملت عبارة "الحماية" فى الاتفاقية بوضوح تعريفا للمؤسسة المحدثة. وهدفت الاتفاقية إلى إعلان السلطة المطلقة لفرنسا فى البلاد التونسية.

بدأ النضال السياسى وحركة المقاومة المسلحة منذ اللحظات الأولى للاحتلال، وشاركت فيها جميع فئات الشعب، فدفعت أجيال كاملة من أجل "الاستقلال" التضحيات والدماء الكثير لتحقيق هذا الهدف السامى، لبناء الدولة الوطنية الحديثة لذا سيظل هذا اليوم رمزا فى تاريخ التونسيين والعرب أجمع.

وبعد نضال ومشاورات طويلة وعرض القضية التونسية على هيئة الأمم المتحدة أكثر من مرة "1951 _ 1952"، تهيأت الظروف للمطالبة بالاعتراف باستقلال تونس وسافر الحبيب بورقيبة لمقابلة رئيس جاى مولى Guy Mollet الكاتب العام للحزب الاشتراكى، وتم الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض فى المطالب التونسية ثم فى يوم 20 مارس 1956 تم التوقيع على الاتفاق الذى تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس "ممارسة تونس لمسئولياتها فى ميادين الشئون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطنى تونسى".

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