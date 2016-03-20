فورين بوليسى: برنامج أمريكى جديد لتدريب المتمردين السوريين

كشفت مجلة فورين بوليسى عن توقيع الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطة جديدة لتدريب المتمردين السوريين لمحاربة تنظيم داعش، الخطوة التى تأتى بعد أشهر من إغلاق وزارة الدفاع الأمريكية برنامج كبير لتدريب وتسليح المتمردين فى سوريا والذى أهدر نحو 500 مليون دولار.

وبحسب المجلة الأمريكية، فأن الجهود تأتى جزء من محاولة للبنتاجون للاستفادة من الزخم حول الحملة الدولية على تنظيم داعش، الذى تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة بفعل الضربات الجوية الروسية وضربات التحالف الدولى، فضلا عن الهجمات الأرضية التى شنها الجيش السورى النظامى وهجمات القوات الكردية والمقاتلين الايزيديين والعرب السنة، بحسب المجلة.

وفقد التنظيم الإرهابى حوالى 22% من الأراضى التى استولى عليها فى سوريا والعراق، قبل عامين.

وأوضحت المجلة أن واشنطن تريد الزحف إلى مدينة الرقة السورية، التى يتخذها التنظيم عاصمة لدولته المزعومة، بأسرع وقت ممكن. فى ظل غياب للولايات المتحدة أو القوات البرية الحليفة لها، فإن مسئولى البنتاجون يعتقدون أن تدريب القوات المحلية لأخذ زمام المبادرة هو أفضل وسيلة للمضى قدما.

وستكون الخطة الجديدة أكثر تركيزا من القديمة الفاشلة، التى تسببت فى إحراج للبيت الأبيض. وتشمل الخطة تدريب جماعات صغيرة للغاية من المقاتلين خارج البلاد، على تكتيكات المشاه. ولم يفصح المسئولون الأمريكيون عن تفاصيل التدريب أو مكانه.

ولم تسفر الخطة القديمة التى انطوت على تدريب 5000 مقاتل، بل أن قائد الفرقة 30 فى الجيش السورى الحر، والذى تلقى تدريبا ضمن برنامج وزارة الدفاع الأمريكية، انشق عن البرنامج وانضم إلى جماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم داعش.

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