توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى دائرى المنيب

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى الطريق الدائرى أمام المتجه من منطقة المنيب وفى طريقه إلى طريق الأتوستوراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى طريق دائرى المنيب، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

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