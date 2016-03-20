خلّى الدماغ صاحى.. 7 نصائح لو حاسس إن قدراتك العقلية فى النازل

إذا كنت تعانى من تدهور نشاطك الذهنى وتشعر بأن قدراتك العقلية "فى النازل" فأنت تحتاج إلى وقفة تعيد خلالها تقييم الأمور، وتتخذ خطوات جدية لحل المشاكل واستعادة نشاط مخك مرة أخرى.

وخلال هذا التقرير نسلط الضوء على مجموعة من النصائح التى تساهم فى تعزيز القدرات العقلية وتحسين نشاط المخ، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:

1.الحرص على تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الملونة، حيث يساهم ذلك فى تعزيز القدرات العقلية وتقوية نشاط المخ وتحسين التركيز وتنشيط الذاكرة.

>ومن أفضل هذه الأطعمة: الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير، وكذلك الفراولة والبرقوق والكريز والتوت الأزرق، كما يجب الحرص على تناول البيض لأنه غنى بعنصر الكولين ويساعد فى خفض هرمون الكورتيزول ويعزز نشاط المخ، وينصح بتناول الشيكولاتة السوداء لأنها غنية بالكاكاو ومضادات الأكسدة التى تعزز صحة المخ وتقوى وظائفه.

2.الحرص على النوم فى فترة القيلولة قبل الساعة 3 عصرا، ولمدة لا تقل عن 20 دقيقة، حيث يساهم ذلك فى إصلاح الخلايا العصبية وتعزيز صحة المخ وتحسين المزاج، ويعمل على استعادة نشاط المخ.

3. تمتع بالفضول والشغف تجاه تعلم الأشياء الجديدة، فاحرص على قراءة الكتب الشيقة وحل الكلمات المتقاطعة والسودوكو، حيث يساهم ذلك فى تعزيز القدرات العقلية للمخ وتعزيز الذاكرة.

4.ألعاب الفيديو من الوسائل التى تساهم فى تنشيط الانتباه والذاكرة، وتحسن قدرات المخ وتجعل الشخص قادرا على القيام بأكثر من شىء فى نفس الوقت، ولكن لا يجب الإفراط فى لعبها حتى لا تأتى بنتائج عكسية.

5.الحرص على المشى أو الجرى 30 دقيقة يوميا، حيث يساهم ذلك فى تعزيز ضخ الدم إلى المخ ويقلل انكماشه، ويعزز مرونته، بالإضافة إلى تحسين وظائف الإدراك مثل الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير.

6.بالتأكيد لديك صديق مقرب للغاية ولم تره من فترة طويلة، اتصل عليه واخرج معه لتقضيا وقتا ممتعا معا، حيث أثبتت الأبحاث أن تعزيز العلاقات الاجتماعية يساهم فى تعزيز نشاط المخ، ويعزز الثقة بالنفس وتقدير الذات، ويحسن الحالة المزاجية.

7.ممارسة تمارين التأمل داخل العمل هى اتجاه حديث لجأت إليه الكثير من الشركات العالمية، حيث يخفف من ضغوط الموظفين ويزيد من إنتاجيتهم ويعزز من أدائهم داخل المؤسسة ويعزز قدراتهم العقلية.

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