محمد بن زايد يعتمد التصميم النهائي لنصب الشهداء

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التصميم النهائي لنصب الشهداء الذي سيتم تشييده تزامنا مع مع الاحتفاء بيوم الشهيد المقبل.

وأكد سموه أن تضحيات أبطالنا الشهداء ستظل حاضرة في قلوبنا وماثلة أمامنا وفي وجدان شعب الإمارات وقيادته الحكيمة بما جسدوه من حب وولاء وانتماء وإخلاص ووفاء وعطاء لرفعة الوطن الغالي وعزته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن نصب الشهيد برمزيته المعنوية سيبقى شاهدا حيا على حجم التضحيات والأعمال الجليلة التي قدمها أبطال الإمارات البررة في ميادين الشرف والفداء والعطاء والتضحية.

وأكد سموه أن شهداءنا الأبرار وأبطالنا البواسل قلدوا الوطن وأهاليهم وشعب الإمارات أوسمة العز والفخر والشموخ بما قدموه لهذا الوطن من حب كبير وانتماء صادق وولاء عميق .. وسيظل الاحتفاء بهم واستحضار مواقفهم وبطولاتهم مناسبة عزيزة نلتقي فيها لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم ونجسد ترابطنا وتلاحمنا كأسرة واحدة.

ويمثل التصميم المكون من مجموعة من الألواح المعدنية روح القوة والوحدة والتضامن التي تميز العلاقة متينة الأواصر بين قيادة وشعب الإمارات مع جنودها وأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن ونصرة للحق والمظلوم.

وتم اختيار تصميم نصب الشهداء من المقترحات المقدمة من قبل ثلاثة فنانين متميزين على مستوى العالم... ووقع الاختيار على التصميم النهائي للفنان البريطاني إدريس خان وذلك لتميزه ونجاحه في التعبير عن معاني الوحدة والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف والافتخار بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء.

ويقع النصب ضمن "حديقة الشهداء" مقابل جامع الشيخ زايد الكبير من ناحية الشرق وسيتم تكريم اسم كل بطل من أبطال الدولة بشكل خاص داخل الحديقة.. وسوف تشمل الحديقة ساحة واسعة مع مدرجات لاستضافة فعاليات إحياء الذكرى السنوية ليوم الشهيد.. وتضم بركة مياه تشكل إنعكاسا لروعة تصميم جامع الشيخ زايد الكبير.. كما تشمل حديقة الشهداء أيضا حدائق ومنطقة خاصة للراحة والاسترخاء مفتوحة للجمهور

إضافة إلى مركز للزوار لتعريفهم بدور الأبطال الأبرار في خدمة وحماية الوطن.

وكان مكتب شؤون أسر الشهداء قد أطلق خلال الفترة الماضية موقعا خاصا للنصب التذكاري على شبكة الانترنت https://www.thememorial.ae/. .. حيث يمكن لزواره التعرف على آخر التطورات في بناء النصب التذكاري وكذلك التعرف على السير الذاتية لأبطال الإمارات والمشاركة والتفاعل عبر الموقع عبر إضافة التعليقات والقصائد وغيره.