بدء عمليات تحرير مديرية بيحان في شبوة جنوب شرق اليمن

قال قائد اللواء (21 ميكا) بالجيش اليمني العميد جحدل حنش العولقي إن “العمليات العسكرية بدأت لاستعادة مديرية بيحان غرب محافظة شبوة جنوب شرق البلاد من مليشيات الحوثيين وصالح”.

وأضاف العميد جحدل – في تصريح لوكالة لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، اليوم الأحد – أن “قوات اللواء شنت هجوما على مواقع المليشيات المتواجدة في مناطق متفرقة في جنوب وشرق مديرية عسيلان شمال بيحان والتي تجاور محافظة مأرب، وسط قصف مدفعي وغطاء جوي من جانب طائرات التحالف العربي، مما أدى إلى مقتل العديد منهم”.

وأوضح أن وحدات اللواء تواصل تقدمها بعد أن أحكمت محاصرتها لكافة حدود التماس مع المليشيات على طول الجبهة الجنوبية والشرقية للمديرية، مشيدا بانتصارات القوات في اليوم الأول من انطلاق معارك تحرير مديريات بيحان وعسيلان بشبوة وحريب بمأرب، لافتا إلى أن المعارك ستستمر حتى تلتحم جبهات القتال من الجهة الغربية لعسيلان بقوات اللواء (19 مشاه) بقيادة العميد مسفر الحارثي، ومن الجهة الشمالية لمديرية حريب بمأرب بقوات اللواء (26 ميكانيكي) بقيادة العميد مفرح بحيبح.

وفي تطور آخر، أشارت الوكالة إلى أن اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة ناقشت مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهة بيحان وما حققه الجيش والمقاومة المؤيدة للشرعية من انتصارات مهمة مكنتهما من استعادة السيطرة على بعض المواقع الحيوية من المليشيات.

يذكر أن مديرية بيحان تجاور محافظة البيضاء من ناحية الشمال والتي تشهد استعدادات عسكرية من قبل القوات الموالية للشرعية لتحريرها من المليشيات، كما تعد البيضاء الشريان الرئيسي لخطوط الإمداد لهم إذ تقع في وسط اليمن وتجاور 4 محافظات جنوبية هي أبين ولحج والضالع وشبوة وأربع محافظات شمالية هي مأرب وإب وذمار وصنعاء.