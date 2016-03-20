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تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 600 قرص مخدر فى سوهاج

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تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 600 قرص مخدر فى سوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 600 قرص مخدر فى سوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، بسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "على .أ.ع" 43 سنة ومقيم بقرية جزيرة شندويل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه. وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 600 قرص من مخدر "التامول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.


>- تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج
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