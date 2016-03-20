ضبط 29 ألف فلتر سيارات مغشوشة داخل محل بالمطرية

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة فى ضبط صاحب مخزن ومحل غير مرخص لتجارة فلاتر السيارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات بتجميع كميات كبيرة من فلاتر السيارات المغشوشة والمقلدة لكبرى العلامات التجارية، استعدادا لطرحها بالأسواق، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المتعاملين معهم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، تم ضبط صاحبه، وبالتفتيش تم ضبط 29315 قطعة فلاتر متنوعة "فلتر زيت، جاز، فلتر هواء، فلتر تكييف، جوانات"مغشوشة ومجهولة المصدر، وحرر المحضر اللازم حول الواقعة.

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