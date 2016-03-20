ضبط ثلاجة لحوم بداخلها طن ونصف سجق فاسد بالظاهر

نجح ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من إحباط محاولة بيع كميات كبيرة من السجق الفاسد للمواطنين فى منطقة الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب ثلاجة لحوم بنطاق دائرة قسم شرطة الظاهر، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، معرضا صحة وحياة المواطنين للخطر، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقهم لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى، بمداهمة الثلاجة المتحرى عنها، وأسفر ذلك عن ضبط مديرها المسئول و1.490 طن سلع غذائية " سجق – عجينة سجق" فاسدة، وأوصت اللجنة المرافقة للمأمورية بإعدام المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم.

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