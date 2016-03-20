ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة بباكستان إلى 34 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان مؤخرا إلى 34 قتيلا.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، اليوم الأحد، أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بعدد من المنازل والطرق في مناطق مختلفة من أنحاء باكستان أبرزها إقليما “خيبر بختونخوا” و”آزاد جامو وكشمير”.

وأضافت القناة الباكستانية، أن عمليات الإغاثة مازالت مستمرة، وذلك وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية بشأن استمرار العواصف الرعدية وهطول الأمطار بغزارة على البلاد على مدار الأيام القادمة.

وقد لقي العديد من الضحايا مصرعهم في حوادث متفرقة بعضهم جراء انهيارات أرضية، والبعض بسبب حوادث سير، والبعض الآخر بسبب انهيار أسقف المنازل التي كانوا يتواجدون بداخلها.