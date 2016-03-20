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جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ عربيا علق بالجبال

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جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ عربيا علق بالجبال جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ عربيا علق بالجبال

تمكن أفراد قسم جناح الجو بإدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة من انقاذ شخص من الجنسية العربية في العقد الثالث من العمر بعدما فقد توازنه اثناء صعوده إحدى الجبال بإمارة رأس الخيمة  .  

وفي التفاصيل قال المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي ، رئيس قسم جناح الجو : " ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يفيد بوجود شخص مصاب بمنطقة شحة وذلك أثناء ممارسته لهوايته "تسلق الجبال" ، وكان على ارتفاع 3500 قدم من سطح الأرض ، حيث فقد توازنه مما أدى إلى وقوعه ، وعليه ، تم تحريك إحدى الطائرات العاملة بالقسم "هيلوكبتر" إلى مكان البلاغ ، وتم إسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ".  

وأكد اليماحي أن أفراد القسم على أهب الاستعداد والجاهزية التامة للانتقال في أي مكان وبأي وقت للمساندة والدعم اللازمين ، ودعا الجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر وأخذ احتياطات السلامة أثناء صعودهم للجبال
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