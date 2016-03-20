حاكم الشارقة يتسلم رسميا راية تتويج الشارقة بلقب "عاصمة الصحافة العربية"

تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم رسميا راية تتويج الشارقة عاصمة للصحافة العربية للعام 2016 .

وقام سعادة هيثم يوسف الأمين العام لمجلس الوحدة الإعلامية العربية بتسليم صاحب السمو حاكم الشارقة راية "عاصمة الصحافة العربية" وذلك خلال الحفل الافتتاحي لفعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي المنعقد باكسبو الشارقة .

وجاء اختيار الشارقة عاصمة للصحافة العربية بعد اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية في العاصمة الأردنية عمان وبناء على العديد من المعايير منها تطور الإعلام في الإمارة وانشاء مدينة الشارقة الإعلامية الحرة بالإضافة الى تشجيع المحتوى الثقافي والفكري للمادة الإعلامية خاصة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة للعديد من المبادرات والمشاريع الإعلامية المختلفة.

جدير بالذكر أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية هيئة إعلامية مستقلة في الوطن العربي غير ربحية يضم في عضويته اعلاميين عربا ومؤسسات إعلامية عربية وجاء تأسيسه ليواكب التطورات السياسية التي يشهدها الوطن العربي وحاجته الماسة إلى الوقوف على أعتاب مرحلة جديدة للنهوض بالإعلام العربي في ظل هذه التغييرات