تطوير التعليم أساس رسم مستقبل الأوطان

ناقش المشاركون في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بعنوان الاتصال الحكومي وبناء مجتمعات المعرفة أهمية تطوير قطاع التعليم للتكيف مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم ، مطالبين بضرورة تبني استراتيجيات لهذا التطوير وتعميمه للمساهمة في رسم مستقبل الأوطان بكل قطاعاتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وبقاء المجتمعات متماسكة قوية تختل مركزا متقدما في كافة النواحي التي تعبر عن الإنجاز البشري .

تحدث في الجلسة فريدريك راينفيلدت رئيس وزراء السويد السابق وضياء الدين يوسفزاي المستشار الخاص للأمم المتحدة حول التعليم الدولي وجوردان كاسي اصغر مدير تنفيذي في عالم الانترنت ورجائي الخادم رئيس القطاع الحكومي لدى "لينكد ان" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " بينما تولت الإعلامية ميسون عزام إدارة الجلسة.

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