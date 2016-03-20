6 حيل عشان تتجنب قرصة البعوضة الناقلة لفيروس زيكا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية WHO حالة الطوارئ فى مطلع الشهر الماضى لمواجهة فيروس زيكا، أثيرت حالة من الفزع والرعب بين الملايين من سكان العالم، خاصة أن الفيروس المرعب ارتبط بحدوث الآلاف من تشوهات الأجنة وظهر فيما يقرب من 50 دولة على مستوى العالم.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح المهمة التى تحميكم من لدغة البعوض المسبب للمرض، وهى الوسيلة الأهم لحماية نفسك من المرض، حسب التقرير المنشور بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.استخدم طارد الناموس المناسب، وتوصى مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC باستخدام منتجات تحتوى على المواد التالية: "ديت DEET" أو "زيت ليمون أوكالبتوس" ومادة "البيكاريدين" و" IR 3535"، ويتم دهان هذه المواد على الجسم. كما أوصت بتجنب المستحضرات الطاردة للناموس المحتوية على: زيت السترونيلا و"زَيتُ الأَرْز cedar oil" وزيت فول الصويا.

2.نصح التقرير بالاستخدام الأمثل لهذه المنتجات، وذلك بوضع طارد الناموس على الجلد بعد استخدام الكريمات الحاجبة للشمس، كما يجب تجنب وضعه على الجروح، فيما يجب رشه على القدمين والركبتين.

3.ينصح بارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة خاصة حين التواجد فى الأماكن الموبوءة بفيروس زيكا، ويجب ارتداء البنطلونات الطويلة، وارتداء نظارات الشمس والقبعة لحماية رأسك من لدغ البعوض المسبب لفيروس زيكا.

4.يجب تجفيف أى مياه موجودة بأرضية المنزل لأنها تمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل لفيروس زيكا، كما يجب التخلص من القمامة والاهتمام بنظافة المنزل.

5.ممارسة الرياضة داخل المنزل: ينجذب البعوض لثانى أكسيد الكربون والحرارة، وتساهم ممارسة الرياضة فى الحد من تركيزات ثانى أكسيد الكربون بالجسم، وهو ما يقلل من احتمالات التعرض للدغ البعوض المسبب لفيروس زيكا.

6.النصيحة الأفضل هى تجنب السفر للدول التى ينشط فيها فيروس زيكا (أغلبها بالأمريكتين)، ولكن إذا اضطررت للسفر إليها فيجب الإقامة فى مكان مكيف وتغطية الجسد ببطاطين كافية واستخدام المنتجات الطاردة للناموس باستمرار.

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