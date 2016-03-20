المكملات الغذائية الغنية بـ"أوميجا 3" تساعد فى الحد من الاكتئاب

أكدت دراسة طبية حديثة أن الحرص على تناول المكملات الغذائية الغنية بـ"الأوميجا – 3" يسهم بصورة كبيرة فى الحد من الاضطراب الاكتئابى (MDD)، فى الوقت الذى يعد فيه الاكتئاب أحد الأعباء الرئيسية الملقاة على كاهل العديد من المرضى فى جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على ما يقدر بنحو 350 مليون شخص، وفقا "لمنظمة الصحة العالمية".

ووفقا "للمعهد القومى للصحة العقلية" هناك ما يقدر بـ15,7 مليون تخطت أعمارهم الـ18 عاما فى عام 2014، عانوا من نوبات اكتئاب فى العام الماضى.

وتدعم الدراسة الحالية - التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "الطب النفسى" - العلاقة بين تناول الأحماض الدهنية (EPA) و(DHA) والأوميجا -3، وهى الأنواع المتوافرة بصورة كبيرة فى الأسماك وهو ما يساعد فى الحد من فرص الإصابة والاضطراب الاكتئابى (MDD).

تأتى النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل بيانات أكثر من 13 دراسة، أظهرت أن الأحماض الدهنية (EPA) و(DHA ) و"الأوميجا -3" لها تأثير حيوى وتعمل كمضادات الاكتئاب مما يساهم فى مكافحة آفة العصر بين الكثيرين.